Le cluster toulousain du numérique Digital 113 organise, le 22 septembre prochain, une journée en visio dédiée à la digitalisation de l’énergie dans le secteur du bâtiment en France et en Espagne. Cet événement vise à rapprocher des entreprises des deux côtés des Pyrénées et comportera plusieurs volets : une table-ronde autour de la thématique « Smart grids et bâtiment », une session publique de pitch entrepreneuriaux, et des rendez-vous sur une plateforme B2B avec des participants de Catalogne et d’Occitanie.

Plus de détails sur le déroulé et inscriptions déjà en ligne.

Présent et Futur de la Digitalisation de l’Énergie dans le Bâtiment, le mecredi 22 septembre 2021 de 9 à 18 heures, en visio.