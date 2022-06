Kinéis et la Cité de l’espace s’unissent pour promouvoir la culture spatiale

L’opérateur satellitaire et fournisseur de connectivité Kinéis et la Cité de l’espace ont signé vendredi 10 juin une convention de partenariat. La pépite toulousaine du New Space rejoint ainsi les partenaires officiels du site toulousain, spécialisé dans la diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public, tels que la MGEN, la Banque Populaire Occitane ou encore l’entreprise Comat.

« En signant une convention de partenariat avec la Cité de l’espace, nous sortons de nos sentiers battus et de notre sphère industrielle pour devenir partie prenante de la vulgarisation et de la diffusion de la culture spatiale auprès du plus grand nombre. En participant à des débats, conférences et échanges lors d’événements organisés par la Cité de l’espace, nous contribuons au rayonnement de la filière spatiale toulousaine auprès du grand public et c’est une immense fierté », a indiqué Alexandre Tisserant, le président de Kinéis.