Kinéis intègre le label French Tech Next40

Après avoir levé, début 2020, la somme de 100 millions d’euros pour financer sa constellation de vingt-cinq nano-satellites dédiée à l’internet des objets, la société toulousaine Kinéis vient d’intégrer le label French Tech Next40. Porté notamment par Bpifrance, le programme Next40 est destiné aux jeunes sociétés innovantes en capacité de devenir des leaders technologiques de rang mondial. Il apporte, entre autres, un accompagnement à l’international, la contribution à la construction de nouvelles réglementations et le partage d’expériences avec d’autres pépites françaises.

Nouvel acteur du New Space, Kinéis a pris en juin 2019 la suite de CLS (Collecte Localisation Satellites), sa maison-mère, comme opérateur pour le compte du Cnes, du système Argos de collecte de données et de localisation de balises dédié à l’étude et à la protection de l’environnement. Elle opère actuellement huit satellites en orbite qui connectent près de 20.000 terminaux partout sur la planète. Le lancement de sa constellation de vingt-cinq nano-satellites est prévu en 2023. Kinéis a réalisé un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros en 2020 (+40% par rapport à 2019).