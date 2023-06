Kippit, reprise par Bim groupe, commercialisera sa bouilloire à la fin de l’année

Kippit renaît de ses cendres, mais sans ses fondateurs Jacques Ravinet et Kareen Maya-Lévy. Le mardi 9 mai, le tribunal de commerce de Toulouse a approuvé la reprise de l’entreprise placée en redressement judiciaire en septembre 2022 par l’unique candidate : la néo-banque Bim. « Mon objectif est de poursuivre l’idée et la philosophie des fondateurs », promet le fondateur Damian Py.

Ce dirigeant de 29 ans, ingénieur de formation, a injecté 600.000 euros collectés auprès de la communauté des détenteurs de jetons numériques $BIM [1]. Il s’est associé à PHX Support, société toulousaine derrière les détecteurs de métaux XPlorer, qui a investi 200.000 euros. Ensemble, ils ont fondé la filiale Kippit Alive SAS pour relancer la production de la bouilloire électrique multifonction conçue en France.

Ainsi, la fabrication de la Jaren, c’est son nom, sera lancée à la fin de l’année. D’abord avec le stock de pièces racheté, avant de mettre sur le marché une nouvelle version complètement repensée en termes de conception industrielle l’année suivante. « Nous allons optimiser la conception de la seconde version pour réduire les prix », ajoute le fondateur, qui prévoit aussi de concevoir un grille-pain et de développer une machine à café.

« J’espère que Bim groupe va réussir »

La nouvelle structure s’appuie sur le réseau de fournisseurs mis en place par l’ancienne équipe de Kippit. L’injection plastique est confiée à PSP, installée à Muret, et l’emboutissage à DEP industrie. Or, c’est ce même industriel qui n’avait pas fourni les cuves inox de la bouilloire, fragilisant la trésorerie de Kippit. « Si c’est compliqué de travailler avec cette entreprise, nous irons voir ailleurs », précise Damian Py. « Je veux m’entourer de PME dont je connais les dirigeants. » Malgré sa déception, la cofondatrice de Kippit Kareen Maya-Lévy est fair-play. « C’est un peu rude », concède-t-elle. « Mais j’espère que Bim groupe va réussir. »

Cette néo-banque parisienne, qui emploie une quinzaine de salariés, n’est pas à son premier investissement : elle est entrée au capital de six sociétés, dont celui d’Athana, qui apporte une solution non médicamenteuse aux bouffées de chaleur à la ménopause, et de Lizia, qui commercialise une lampe de lecture.

Audrey Sommazi

Sur les photos : Damian Py, le fondateur de Bim groupe // La bouilloire Jaren. Crédits : DR.