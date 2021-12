L’Arec, Ilek et Solvéo Énergie se lancent dans un projet de petites centrales solaires

Lors du Forum européen des énergies renouvelables Energaïa qui s’est tenu à Montpellier, l’Agence régionale énergie climat d’Occitanie (Arec) ne s’est pas allié qu’avec la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie. Elle a aussi noué un partenariat avec plusieurs sociétés du domaine de l’énergie : Ilek [1] et Solvéo Énergie [2]. L’objectif est la création et l’exploitation de petites centrales solaires photovoltaïques. Ce projet se nomme « Mini Champ Solaire Occitanie ». La petite taille des installations permet de valoriser des sites fonciers non exploités jusqu’alors sans avoir besoin de mécanisme de soutien onéreux. Elle permet aussi de faire progresser le modèle de la consommation d’énergie en « circuit court ».

« L’Occitanie est aujourd’hui la deuxième région française productrice d’énergie photovoltaïque, avec une puissance de 2195 mégawatts enregistrée sur l’année 2020, soit 21 % de la puissance totale du parc national. Nous abritons également près de 16 % du parc solaire national avec plus de 75.000 équipements recensés », fait remarquer Christian Assaf, président de l’Arec dans un communiqué.