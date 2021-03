Toulouse. L’État soutient la reconstruction de plusieurs bâtiments dont la Cité administrative

Le directeur de l’immobilier de l’État, Alain Resplandy-Bernard, a visité le site de la future Cité administrative Lemaresquier, ainsi que deux sites dont les travaux ont obtenu un financement dans le cadre du plan de relance.

Le premier lieu visité, place Occitane à Toulouse, est un bâtiment occupé par la DRFIP d’Occitanie (Direction régionale des finances publiques ). D’une superficie de 4731 m², il accueille actuellement 347 postes de travail. Les travaux coûteront entre entre 1 et 5 millions d’euros. Ils portent sur le remplacement des menuiseries, l’isolation et la réfection de l’extérieur du bâtiment.

Le deuxième est la DIRPJJ (Direction interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse), située à Labège. Le projet financé porte sur la rénovation d’un bâtiment, construit dans les années 70, et dont les performances énergétiques sont aujourd’hui insuffisantes. Le projet a été validé pour un montant compris entre 100.000 et un un million d’euros et s’accompagne d’optimisations énergétiques.

Le site Lemaresquier, situé dans le quartier Jolimont de Toulouse, accueillera lui en 2024 la future Cité administrative et ses quelque 1600 agents. Après une année 2020 consacrée à la réalisation d’études préalables, 2021 sera l’année des premiers travaux de déconstruction d’une partie du site et de la sélection du groupement qui sera chargé de concevoir et exploiter le lieu. C’est l’une des plus importantes opérations du programme national de rénovation des cités administratives lancé par l’État.