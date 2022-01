16 millions d’habitants. Un produit intérieur brut de 430 milliards d’euros en 2019. 600.000 étudiants. Les représentantes de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée mettent en avant ces chiffres qui peuvent impressionner. Ce groupement européen de coopération territoriale (GECT) est né en 2004 et regroupe aujourd’hui la Generalitat de Catalogne, le gouvernement des Îles Baléares et la Région Occitanie. Et son objectif est plus que jamais de peser à l’échelle européenne.

Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie en charge notamment de l’Europe et des relations internationales, Rosario Sánchez Grau, ministre de l’Économie et des relations extérieures des Îles Baléares, et Victòria Alsina Burgués, ministre de l’Action extérieure de la Generalitat de Catalogne se sont rendues ensemble la semaine dernière à Bruxelles rencontrer des représentants européens de premier plan. Elles ont notamment dialogué sur leur nouvelle « feuille de route 2021-2030 » avec Elisa Ferreira, commissaire européenne à la Cohésion et aux réformes, et Younous Omarjhee, député européen et président de la commission de Développement régional au Parlement européen.

« L’Eurorégion, échelon pertinent pour sur le Green Deal »

Elles ont voulu leur démontrer la nécessité de soutenir les GECT, « échelon pertinent pour agir, notamment en ce qui concerne le Green Deal [1] européen », estime Nadia Pellefigue. Rosario Sánchez Grau abonde. Selon elle, agir de concert est « la meilleure manière d’accélérer la transformation écologique et énergétique et la promotion d’une économie innovante et circulaire ». Le groupement travaille par exemple « pour diminuer la pollution des microplastiques en Méditerranée » (projet Let’s Clean Up Europe notamment) et a rédigé un texte “Time to Act” pour fixer ses objectifs en termes de transition énergétique (comme par exemple la réduction de 55 % de ses émissions polluantes d’ici 2030).

Ce séjour à Bruxelles a été aussi l’occasion d’annoncer la création d’un "Parlement des jeunes de l’Eurorégion". Cette structure, dont les modalités sont encore à préciser, « sera associée pleinement aux projets de l’organisation », promet le GECT. L’Eurorégion, qui n’est pas connue du grand public, veut prouver qu’elle peut avoir un impact dans la vie et le futur des Européens qui y habitent, « qu’elle n’est pas là seulement pour aller chercher des financements de l’Union Européenne ». Lors de la crise Covid, elle rappelle qu’elle a par exemple « mis en place un fonds de soutien spécifique de 700.000 euros » pour aider les acteurs de ses territoires à mieux rebondir.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Rosario Sánchez Grau, ministre de l’Économie et des relations extérieures des Îles Baléares, Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie en charge notamment de l’Europe et des relations internationales, Elisa Ferreira, commissaire européenne à la Cohésion et aux réformes, et Victòria Alsina Burgués, ministre de l’Action extérieure de la Generalitat de Catalogne. Crédit : Eurorégion Pyrénées-Méditerranée.