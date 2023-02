Selon l’Insee, un quart des Occitans vit avec moins de 1280 euros par mois

Des chiffres qui font mal. Un quart de la population occitane vivait sous le seuil de pauvreté (moins de 1097 euros par mois) ou dans le halo de la pauvreté (entre 1097 euros et 1280 euros) en 2019. Voilà ce que révèle la dernière enquête de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Et on peut imaginer que, depuis la crise sanitaire, la situation ne s’est guère améliorée.

Selon l’Insee, « l’Occitanie est parmi les régions le plus pauvres de France ». Les statistiques dévoilées par l’institut sont édifiantes. Il y a quatre ans, 490.000 personnes vivaient juste au-dessus du seuil de pauvreté soit 9 % des habitants dans le halo de la pauvreté. Plus grave encore, 58% des chômeurs, 32% des familles monoparentales et 29% des familles nombreuses étaient en 2019 sous le seuil de pauvreté dans la région.

Les actifs pauvres en ville, les retraités pauvres à la campagne

La pauvreté touche majoritairement les villes en Occitanie. 61% des personnes à la limite de la pauvreté vivaient dans une commune urbaine, « dans des agglomérations comme Toulouse, Montpellier, Nîmes, Perpignan et Béziers ». Plus de la moitié de ces personnes était pourtant des salariés. Les retraités en situation de précarité sont eux localisés dans les communes les plus rurales et isolées de la région, dans des zones comme « l’arrière pays méditerranéen, mais aussi l’Ariège, l’ouest du Gers ou encore dans une zone allant du nord de Montauban au sud de Rodez », détaille l’Insee. En 2019, 16 % de retraités ruraux occitans vivaient sous le seuil de pauvreté et 12% dans le halo de la pauvreté.

Les prestations sociales demeurent, pour beaucoup d’occitans, un important filet de sécurité. L’Insee estime que, sans elles, « 290.000 personnes à la limite de la pauvreté passeraient sous le seuil de pauvreté ». Il y a quatre ans, ces prestations représentaient 27% du revenu disponible des ménages vivant à la limite de la pauvreté.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Une mère de famille précaire se rendant au centre des Restaurants du Cœur des Arènes, à Toulouse en 2021. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.