L’Occitanie pérennise le réseau régional des écoles du numérique

Face aux besoins de recrutements du secteur numérique, le conseil régional d’Occitanie pérennise le réseau régional des écoles du numérique, premier du genre en France. Les élus régionaux ont approuvés, ce jeudi 9 février, sous la proposition de la présidente Carole Delga, la candidature de vingt collectivités, dont quatre nouvelles, pour accueillir sur leur territoire une formation de l’École régionale du numérique jusqu’à 2026.

Caylus (Tarn-et-Garonne), Sète (Hérault), Millau (Aveyron) et Albi (Tarn) viennent ainsi de rejoindre le réseau des Écoles régionales de la Région Occitanie. Elles recevront bientôt sur leur territoire une formation assurée dans le domaine du numérique et ouverte au public. En Occitanie, le numérique compte 18.500 entreprises et plus de 64.000 emplois, avec une croissance de 5,9 % en 2023.

Théo Roux