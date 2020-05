L’association Les couturières de Toulouse commercialise des masques

Les Couturières de Toulouse est une association née dans l’urgence, face à l’épidémie de Covid-19. Fondée par Vincent Cathelineau et et Sewzii Gold, elle réunit couturières professionnelles et bénévoles et investit un local associatif pour produire des masques barrières lavables et réutilisables. Les masques colorés ou plus sobres, coûtent 5 euros l’unité (7 euros avec pince-nez), et sont entièrement fabriqués à Toulouse.

L’équipe comprend neuf couturières professionnelles et près de trente bénévoles et a commencé à produire à grande échelle grâce à des machines industrielles, pour répondre rapidement aux besoins. L’association répond aussi bien aux demandes des particuliers que des gros clients.