L’entreprise toulousaine L’Opticien qui bouge lève des fonds pour continuer son développement

Son concept d’optique à domicile a convaincu les investisseurs, d’autant plus depuis la pandémie de Covid qui a accéléré son développement. Créée en 2013, l’entreprise toulousaine L’Opticien qui bouge, qui compte aujourd’hui soixante-dix opticiens, vient de réaliser une levée de fonds de 1,5 million d’euros pour continuer son expansion dans toute la France. Déjà présente dans vingt-six départements, la société vise les trois-cents opticiens en France d’ici trois ans.

Après plusieurs années dans le groupe Afflelou, Gwénael Merlio aspirait à une évolution de son métier et constatait que certains clients avaient besoin de plus de confort et de temps pour leur achat. « Je me souviens des papis et mamies qui passaient leur samedi après-midi à la boutique de Labège le temps que leurs enfants fassent leurs courses », raconte ce chef d’entreprise, aujourd’hui âgé de 40 ans. « Ils étaient perdus, pas au calme et c’est comme cela que j’ai pensé qu’ils seraient mieux dans leur environnement pour acheter leurs lunettes. À l’époque, cela ne se faisait pas, il a fallu que j’adapte mon service et réfléchisse à l’organisation de ce business. »

De nombreux jeunes actifs

Charlotte, salariée dans une agence de communication digitale à Toulouse, teste pour la première fois les services de L’Opticien qui bouge, comme deux autres de ses collègues ce jour-là. Plutôt attirée par des lunettes classiques, elle choisira un modèle de forme ronde de couleur rose clair, face aux quatre-cents modèles présentés par Clémence Chataignier, l’opticienne venue avec une énorme valise. Comme dans une boutique, elle peut refaire des corrections, prendre des mesures, réparer et ajuster des lunettes par chauffage mais surtout personnaliser, prendre le temps avec chaque client.

Au lancement de l’entreprise, la majorité des clients étaient des personnes âgées et à mobilité réduite mais, depuis le Covid, les clients se sont diversifiés, avec désormais de jeunes actifs. « La population s’est aperçue qu’elle n’avait pas besoin d’aller en boutique pour consommer et changer ses lunettes, ce qui représente aujourd’hui 60 % de la clientèle », détaille Gwénael Merlio. « Pour poursuivre notre développement, nous voulons dépasser la centaine d’opticiens d’ici à la fin de l’année et nous différencier avec de nouveaux services. » L’entreprise toulousaine prévoit de proposer l’obtention d’une ordonnance en moins de 48 heures pour les cas d’urgence, une application pour présélectionner ses lunettes en ligne avec essayage ou encore une marque de montures interchangeables avec différentes couleurs de verre pour capter les jeunes.

Julie Rimbert

Sur la photo : Gwénael Merlio, fondateur d’Opticien qui bouge, a crée l’entreprise en 2013, innovant dans le secteur de l’optique à domicile. Crédit : Opticien qui bouge.