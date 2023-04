L’interview off de : Virginie Desarnauts

Un rituel avant de monter sur scène ?

J’ai un carnet dans lequel je mets des photos, des mots ou des cartes qui m’ont été écrites par des êtres chers et je les relis furtivement avant de monter sur scène ou quand je suis sur un plateau de tournage. Cela me donne de la force et m’aide à apaiser mon trac.

Un goût, une odeur qui vous ramène à votre enfance ?

Les glaces de la Maison Lopez à Saint- Jean-de-Luz (64), une vraie institution. Dès que je passe devant ce camion de glacier, cela me rappelle mes étés d’enfance passés avec mes cousins et cousines.

Une oeuvre culturelle qui a marqué votre adolescence ?

Barry Lyndon de Stanley Kubrick, le premier film que j’ai vu au cinéma. Cela m’a déboussolée. C’est une oeuvre d’une grande beauté qui confronte à la complexité de l’être humain. J’ai un souvenir très vif de cette séance.

Une chanson, une musique qui vous remet en mouvement ?

N’importe quelle chanson de Stevie Wonder. Notamment Overjoyed qui m’aide à traverser la morosité des hivers. J’aime beaucoup également son album Songs in the Key of Life. Cela me met toute de suite en joie et me fait démarrer la journée de bonne humeur.

Une époque que vous auriez aimé connaître ?

Je suis une grande passionnée de l’âge d’or hollywoodien des années 1940- 1950. J’aurais adoré travailler sous la direction de Minelli, Mankiewicz. Un de mes films préférés est All About Eve avec Bette Davis, mon actrice fétiche. Le système des studios était très difficile mais il y avait de tellement grands réalisateurs. En ce moment, je découvre l’Art déco (1910), une période incroyable où Paris était en pleine ébullition, l’épicentre du monde.

Un pays que vous rêvez de découvrir ?

Le Japon. J’ai été l’égérie d’une marque de jeans japonaise. Comme j’étais très jeune, mes parents ne voulaient pas que je parte là-bas. Donc c’était eux qui venaient ici. J’avais des longs shootings de plusieurs semaines. J’étais très couvée par cette équipe japonaise. J’ai été marquée par leur sens du détail, par leur exigence dans une grande douceur. J’adore aussi le film de Sofia Coppola Lost in Translation qui se passe à Tokyo. Donc je me dis qu’il y a moyen que ce pays me plaise. Il faut que j’y aille !

La pièce de théâtre qui vous a le plus touché ?

Toutes les pièces qui ont été mises en scène par Peter Brook (1925-2020), qui a dirigé longtemps le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Je suis très admirative de tout le travail qu’il a accompli.

Un moment qui vous a redonné foi dans l’Humanité ?

J’étais dans la rue. J’ai vu un monsieur d’une très grande élégance s’adressant à une personne sans-abri. Après lui avoir donné de l’argent, il lui a dit que lui aussi était passé par là et qu’il ne fallait pas qu’il perde espoir en la vie. Il lui parlait d’égal à égal. Ces deux hommes dialoguaient avec beaucoup d’authenticité.

Le livre sur votre table de chevet ?

J’adore le cinéma de François Truffaut et aussi d’Alfred Hitchcock. En ce moment, je lis le livre d’entretiens (Hitchcock/ Truffaut, ou Le Cinéma selon Alfred Hitchcock) qu’ils ont fait ensemble. Truffaut avait une admiration totale pour Hitchcock. À l’intérieur de l’ouvrage très fouillé, il y a même des story-boards. C’est vraiment passionnant de suivre leurs échanges. Et puis il y a l’humour d’Hitchcock !

Un défi que vous aimeriez relever ?

Mettre en lumière au mieux les compagnies théâtrales et artistes locaux. Je viens de créer ma propre structure culturelle pour cela. J’ai quitté le Grenier Théâtre. J’entame une collaboration notamment avec l’équipe du Studio 55 à l’Espace Cobalt. Je vais les accompagner sur la communication et sur la programmation. L’idée est d’ouvrir le lieu à d’autres compagnies et de développer également la partie musicale par exemple.

Vous allez remonter sur scène ?

Oui, j’ai un très beau projet pour 2024 avec l’auteur et metteur en scène Fabrice Melquiot qui est un ami de longue date. C’est l’un des dramaturges actuels les plus reconnus. Il est à la tête du théâtre Am Stram Gram à Genève. Sa pièce Lazzi avec Philippe Torreton a fait l’ouverture de la saison aux Bouffes du Nord.

Propos receuillis par Matthias Hardoy

Photo : Carole Bellaiche