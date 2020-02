« L’université Toulouse III Paul Sabatier n’a pas la reconnaissance qu’elle mérite »

Jean-Marc Broto, qu’est ce qui va changer maintenant que vous êtes président de l’université ?

Le premier pilier de mon action est de relancer la recherche, qui était de plus en plus délaissée. Les laboratoires ne sont plus suffisamment au centre de la stratégie scientifique de l’université et je veux changer cela. Il faut savoir que UT3 présente une grande diversité de disciplines scientifiques (maths fondamentales, santé, sport, bio, sciences du vivant, etc.), c’est une originalité et c’est une grande force. Nous avons aussi une forte présence à Toulouse des organismes comme le CNRS, le Cnes, l’Inserm, L’Inra… Et pourtant nous ne sommes pas au niveau où l’on devrait être. Par exemple, on ne récupère pas suffisamment de grands projets européens et on ne comprend pas pourquoi notre université n’est pas davantage reconnue. Je fais notamment référence à notre absence dans les grands appels d’offres et à la perte de l’Idex. Il faut donc remettre la recherche au cœur de la stratégie.

Quid de la formation, des étudiants dans tout ça ?

Ce sont justement dans les universités où la recherche est prolifique et visible que l’on récupère de l’argent (par des contrats, des liens avec l’industrie), et que les conditions d’accueil des étudiants sont les meilleures. Le levier, c’est la recherche. Cela va tirer tout le reste vers le haut, même les IUT.

Le deuxième pilier de votre action est de jouer sur le climat social, c’est-à-dire ?

Il y a 5000 personnes qui travaillent à l’université. Un climat social est difficile à mesurer mais on sait qu’ à UT3, il est tendu. Les personnels techniques et administratifs ne sont pas heureux. Il y a un manque de bien-être au travail que je souhaite résoudre. Un agenda social a été mis en place par l’équipe précédente, sur lequel il y a eu des erreurs, et un dialogue social inabouti. Il y a des problèmes sur l’organisation du travail, et sur le régime indemnitaire qui n’est pas au niveau. Les personnels se sont sentis méprisés et sous tension. Nous avons de vrais problèmes de gestion des ressources humaines. Ma première action a été de faire voter la nomination d’un vice-président en charge des ressources humaines, le professeur François Martin.

Quelle est votre vision des relations entre UT3 et les entreprises ?

Nous menons beaucoup d’actions, mais elles ne sont pas pilotées. Par exemple, il n’y a pas d’accord cadre avec Airbus mais des dizaines de conventions différentes. Chaque responsable de formation établit son accord avec Airbus, que ce soit dans les matériaux, l’électronique, l’informatique… Je pense que cela manque de vision, et de pilotage.

Comment maintenir les finances à flot ?

Les finances restent fragiles car nous n’avons pas beaucoup de fonds de roulement. Elles ont été améliorées sur la précédente mandature, oui, mais au prix de la suppression de 200 postes sans véritable stratégie. La bonne nouvelle, c’est que l’on va très prochainement bénéficier de la visite du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres). Des spécialistes vont venir trois jours pour tout inspecter, rencontrer l’ancienne équipe et la nouvelle, faire un état des lieux et des préconisations. En clair, nous allons être audités et c’est une chance pour moi qui vient d’arriver à la présidence.

Par ailleurs, nous aurons également la visite de la Cour des comptes, qui me dira précisément comment les finances ont été rétablies et ce que l’on peut faire à partir de maintenant.

Avez-vous déjà des idées ?

Ce que je sais, c’est qu’il faut piloter la masse salariale (70 % du budget). Nous augmenterons les primes, ce qui va engendrer des dépenses, mais nous n’avons pas le choix, sinon les personnels vont partir. À coté de cela, si on s’organise mieux, on augmentera nos ressources propres en vendant des formations aux entreprises. Nous bénéficions de plateformes technologiques exceptionnelles et il y a des formations de haut niveau que l’on pourrait facturer à des entreprises.

Propos recueillis par Sophie Arutunian

Sur la photo : Jean-Marc Broto, nouveau président de l’université Toulouse III Paul Sabatier. Crédits photo : Rémy Gabalda - ToulÉco.