LGV : La Ville de Toulouse et la Région Occitanie interpellent l’État

Carole Delga et Jean-Luc Moudenc montent au créneau. À la suite de l’annonce par l’État du financement de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d’Azur, la présidente de Région Carole Delga, et le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc ont tenu à faire une déclaration commune.

« Nous avons appris avec un grand étonnement qu’un accord avait été trouvé entre l’État et les collectivités concernées pour le financement, à hauteur de 3,5 milliards d’euros, de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d’Azur (LNPCA) alors même que le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), beaucoup plus avancé, n’est toujours pas accompagné d’un financement officiel de l’Etat. Cette disparité n’est pas admissible alors que cette ligne est inscrite comme prioritaire dans la Loi d’Orientation des Mobilités et déclarée d’utilité publique depuis 2016. Nous demandons donc que l’État garantisse l’équité territoriale », annoncent-ils dans un communiqué.