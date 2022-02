LGV Toulouse-Bordeaux et Bordeaux-Dax : le plan de financement adressé aux collectivités

Le préfet de la région Occitanie Étienne Guyot, qui est également préfet coordonnateur des lignes à grande vitesse Toulouse-Bordeaux et Bordeaux-Dax, a adressé en début de semaine aux collectivités territoriales pour signature, le plan de financement du GPSO (Grand Projet du Sud-Ouest) entre l’État, SNCF Réseau et 24 collectivités territoriales d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Il devra être signé par les collectivités locales d’ici au 15 février. C’est la condition nécessaire pour créer l’établissement public local (EPL) qui recueillera la contribution financière de la part des collectivités (40 % du total).

Au-delà des 710,3 millions d’euros sur lesquels elle s’était engagée fin 2021, la Région Nouvelle-Aquitaine a voté, le 7 février dernier, une avance de 225,6 millions d’euros. Pour faciliter cette avance, la part supplémentaire [1] revenant aux collectivités locales de Nouvelle-Aquitaine sera fléchée prioritairement en faveur de la région.