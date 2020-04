La CCI de Toulouse appelle les commerces et entreprises de service ouverts à se faire connaître

Pour soutenir les entreprises autorisées à ouvrir en cette période de confinement liée au coronavirus, la CCI de Toulouse 31 lance une plateforme dédiée aux entreprises du commerce et des services toujours en activité. L’objectif est de recenser des données fiables permettant de mettre en relation les entreprises et leurs clients : ouverture des points de vente autorisés, horaires, modalités de commande, paiement et livraisons à domicile.

Cet outil recense les commerces, entreprises de services, producteurs de produits locaux, hôteliers et restaurateurs proposant des produits à emporter, mais aussi les banquiers, pharmaciens, réparateurs, etc., qui sont autorisés à fonctionner pendant le confinement.

L’enregistrement se fait sur la plateforme dédiée de la CCI de Toulouse 31