Notadon. 2000 euros pour la Fondation du Patrimoine Occitanie-Pyrénées

La Chambre des Notaires de la cour d’appel de Toulouse a fait un don de 2000 euros à la Fondation du Patrimoine Occitanie-Pyrénées pour la restauration des façades du Couvent des Carmes, dans la Ville rose.

La Fondation Occitanie-Pyrénées a été créée en 1996. Elle travaille en collaboration avec les propriétaires de bâtiments patrimoniaux ainsi que les partenaires publics et privés pour restaurer et sauvegarder les bâtiments historiques en péril dans le département. Ce don se fait dans le cadre du “Notadon” qui revient en Haute-Garonne pour une 3e édition. Depuis sa création, l’évènement solidaire a permis de redistribuer plus de 12.000 euros de dons sur le territoire de la Cour d’appel de Toulouse.