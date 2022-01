La Haute-Garonne et Montpellier, département et agglo les plus dynamiques de France

L’Occitanie attire toujours. Au 1er janvier 2019, la population en Occitanie était de 5.933.185 habitants. La région a gagné en moyenne 41.600 habitants par an entre 2013 et 2019, selon la dernière étude de l’iInstitut national de la statistique et des études économiques (Insee). « Soit l’équivalent d’une ville comme Alès ou Castres », souligne l’organisation.

Une dynamique démographique plus forte (+0,7 %) que dans le reste de la France (+0,4 %). Celle-ci est toutefois moins importante que lors de la précédente période analysée de la sorte (+1,0 % entre 2008 et 2013). C’est la cinquième région française en termes de population [1]. Cette performance s’explique par un excédent migratoire [2] important (+0,7 %), le deuxième derrière la Corse (+1,1 %).

En revanche, son accroissement naturel [3] est parmi les plus faibles de France (+0,1 %). À titre d’exemple, l’Île-de-France est à 0,9 % et Auvergne-Rhône-Alpes est à 0,3 %.

« La Haute-Garonne gagne en moyenne 16.900 habitants par an »

Selon l’Insee, la dynamique démographique occitane est surtout concentrée en Haute-Garonne (+1,3 % par an) et dans l’Hérault (+1,0 %), en particulier dans les agglomérations de Toulouse et Montpellier, en étoile autour de Toulouse et le long du littoral. Au 1er janvier 2019, 1,4 million de personnes résidaient par exemple en Haute-Garonne, département avec la plus forte croissance, à égalité avec la Gironde. Le département cumule à la fois un bon excédent naturel et un bon excédent migratoire. Chaque année, entre 2013 et 2019, le territoire a ainsi gagné en moyenne 16.900 habitants par an, « l’équivalent de la commune de Balma ».

Avec 13.375 habitants supplémentaires chaque année, l’agglomération toulousaine y contribue très fortement (80 % de la progression). Début 2019, Toulouse comptait 493.465 habitants. Ce qui en fait la quatrième commune de France [4]. Les quatre autres communes les plus peuplées du département (Colomiers, Tournefeuille, Blagnac et Muret) appartiennent à son agglomération. Cette dernière dépasse le million d’habitants. C’est la cinquième agglomération la plus peuplée de France [5].

En Haute-Garonne, la population a augmenté au même rythme entre 2013 et 2019 qu’entre 2008 et 2013 (+1,3 %). Dans l’agglomération de Toulouse, le rythme de la croissance est légèrement plus élevé sur la période récente (+1,4 %) que sur la période précédente (+1,3 %). La deuxième agglomération haut-garonnaise est celle de Saint-Gaudens. Elle comptait, au 1er janvier 2019, 16.247 habitants.

Montpellier aussi dynamique

Montpellier, chef-lieu de l’Hérault, est l’agglomération de plus de 100.000 habitants où la croissance démographique a été la plus forte entre 2013 et 2019. Au 1er janvier 2019, sa population était de 1.175.623 habitants, soit une évolution de 1,2 % durant la période. Le solde migratoire a été plus fort (+1 %) que le solde naturel (+0,2 %).

Matthias Hardoy

Photo d’illustration à Toulouse - Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.