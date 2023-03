La Région Occitanie bien représentée au Mobile World Congress de Barcelone

Du 28 février au 2 mars 2023 se tenait le Mobile World Congress Barcelone, événement mondial consacré à la téléphonie mobile et aux nouvelles technologies (IA, métavers, objets connectés, etc.). Près de trente entreprises et jeunes pousses occitanes y ont participé via une délégation portée par le pôle Action Média [1] et la Région Occitanie, en lien avec Business France [2].

L’Occitanie est la seule région française exposant dans son propre espace. Parmi les entreprises présentes, le groupe Alsatis, spécialisé dans la conception de solutions de connectivité sur mesure, UpFiner et ses coffres-forts sécurisés ou encore l’éditeur de jeux vidéo montpelliérain Plug In Digital. Pendant quatre jours, les entrepreneurs occitans ont pu dialoguer avec différentes institutions, dont le consulat de France à Barcelone, la CCI France-Espagne, la French Tech Barcelona, etc.