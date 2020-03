La Région Occitanie et la SNCF à la reconquête des usagers du TER

Les intempéries, les grèves et les retards ont fortement impacté les 60.000 usagers du TER en Occitanie en 2019. La SNCF a observé 16% de désabonnement et une baisse globale de fréquentation de 60% pour les voyageurs occasionnels entre fin octobre 2019 et fin janvier 2020. La Région Occitanie s’allie donc à la compagnie ferroviaire pour le lancement d’un plan de reconquête des voyageurs. « Pour convaincre des clients, il faut rétablir la confiance. Après une année 2018 en retrait par rapport aux attentes, la Région nous a précisé que ce n’était pas tolérable », reconnait Philippe Bru, directeur régional SNCF voyageurs Occitanie.

Pour renouer avec les usagers, le vice-président de la Région en charge des mobilités, Jean-Luc Gibelin, annonce la mise en service progressive de soixante-douze nouveaux trains par jour dès cette année. Entre autres, dix-sept trains supplémentaires entre Toulouse et Perpignan, neuf sur l’axe Toulouse-Perpignan, et dix-huit sur Toulouse-Tarbes gonfleront l’offre de 11% en 2020 par rapport à 2019. « Nous avons également observé un certain nombre d’endroits où il n’y avait pas suffisamment de places dans les trains. C’est pour cela que nous faisons l’acquisition de dix-huit rames supplémentaires », détaille-t-il. La livraison de ces nouvelles rames, prévue entre mars et novembre prochain, offrira aux voyageurs 37.000 nouvelles places assises.

144 millions d’euros pour les nouvelles rames

Pour reconquérir les abonnés mécontents du service SNCF, la Région a également décidé de rembourser un mois d’abonnement. Ainsi en mars, une mensualité sera versée aux abonnés mensuels et aux quelque 10.000 abonnés annuels. Conjugué à une nouvelle politique tarifaire (voir encadré), l’objectif de la SNCF et du conseil régional est d’imposer le train comme la solution évidente face aux véhicules individuels. « Chaque personne qui fera le choix du train, au quotidien ou de façon occasionnelle, est une voiture de moins sur la route, un risque en moins pour le voyageur et un geste de préservation pour notre planète », écrit dans un communiqué de presse Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

L’investissement de la Région sur les dix-huit nouvelles rames s’élève à 144 millions d’euros. Il vient s’ajouter à la convention d’exploitation 2018-2025 déjà établie avec la SNCF Mobilités, qui prévoit un financement de 300 millions d’euros par an pendant huit ans, hors investissements.

Marion Meyer

Sur la photo : Un TER en gare de Figeac. Crédits Wikimedia Commons - A1AA1A.