La Région Occitanie veut relancer ses cinémas

La Région Occitanie lance l’opération « La salle d’à côté », pour inciter les Occitans à retrouver les salles obscures. Menée par l’agence Occitanie Films, cette initiative est mise en place avec les réseaux de salles Acreamp et Accilr, Gindou Cinéma, L’Yre Cinéma et les universités Paul Valéry à Montpellier et Jean-Jaurès à Toulouse.

Plus de quarante étudiants se sont impliqués pour accompagner des séances dans plus de trente salles de cinémas. L’Occitanie compte 216 cinémas, dont 70 % sont classés « Art et essai ». Pour financer la relance de ces établissements culturels, la Région a attribué un budget de 130.000 euros pour l’année 2022.