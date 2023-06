La Région Occitanie et le Guide du Routard lancent le premier guide de visites d’entreprises

La Région Occitanie, à travers son agence de développement économique Ad’Occ, le Guide du Routard et Entreprise et Découverte, l’association nationale de la visite d’entreprise, se sont associés pour lancer le premier guide « La visite d’entreprises en Occitanie », qui propose de faire du tourisme tout en découvrant les entreprises du territoire.

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a présenté à la presse ce nouveau guide la semaine dernière aux côtés de de Philippe Gloaguen, cofondateur du Guide du Routard, du vice-président régional en charge de l’Économie Jalil Benabdillah, et de deux chefs d’entreprises mentionnés dans le guide qui ont témoigné de l’importance du tourisme de savoir-faire pour leur activité : Rémi Roux, cofondateur et gérant de la Scop Éthiquable (32), et Julien Tuffery, dirigeant de l’Atelier Tuffery (48).