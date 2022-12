La biotech toulousaine Hastim en pointe contre le cancer

Depuis 2013, Hastim a traité près de 800 animaux atteints de cancer, principalement des chiens, avec son kit Apavac mis à disposition des vétérinaires. Au cœur de ce traitement, l’hydroxyapatite. « Notre société est spécialiste de la chimie des phosphates de calcium. L’hydroxyapatite (HAP), à savoir la phase minérale de l’os, en est un », explique Nicole Rouquet, fondatrice de la biotech toulousaine [1], qui a été la première à la synthétiser en laboratoire à échelle industrielle. Et cette molécule, Hastim l’a exploitée en immunothérapie. « Le cancer est une division anormale des cellules que le système immunitaire ne combat pas. Nous extrayons des protéines tumorales purifiées, que nous fixons sur des billes de HAP, qui servent de vecteur. Ensuite, nous injectons ce biomédicament sous la peau pour stimuler le système immunitaire, le rééduquer. » Après une dernière étude de 2019 qui a mis en avant le doublement de la survie, sans effet secondaire, chez des chiens soumis à de la chimiothérapie associée au biomédicament, Hastim souhaite désormais passer chez l’homme.

Un nouveau centre de recherche

Pour ce faire, Hastim vient d’inaugurer son nouveau centre de recherche à Toulouse. Un investissement de 700.000 euros - 400.000 euros dans le bâtiment et 300.000 euros dans les équipements - rendu possible par une augmentation de capital de 2 millions d’euros en 2019 et une subvention reçue dans le cadre du programme France Relance. « Le contexte est très favorable », se réjouit Nicole Rouquet. « Avec le Covid, il y a eu une prise de conscience du manque de fabrication de biomédicaments en France. Et les autorisations de mise sur le marché sont désormais possibles en fin de phase 2 si le rapport bénéfice-risque est significatif. » Avec ce centre de recherche, la biotech toulousaine veut se concentrer sur trois axes : la fabrication de lots de production des biomédicaments, le contrôle et la caractérisation des biomédicaments et, enfin, la mise au point d’une nouvelle génération de traitement. « Cela s’inscrit dans la stratégie de relocalisation, qui a fixé un objectif de vingt nouveaux biomédicaments en 2030. »

Des premiers résultats prometteurs

Actuellement en phase d’études pré-cliniques, Hastim tisse également des liens avec des cliniciens pour passer en phase 1. Cela lui permettrait de valider les premiers résultats extrêmement prometteurs menés chez la souris avec une équipe multidisciplinaire de l’Inserm de Dijon. « Nous travaillons sur les protéines de chocs thermiques, appelés HSP. Celles-ci ont un rôle de chaperon moléculaire. Ce sont elles qu’Hastim arrive à fixer sur les billes de HAP », explique Carmen Garrido, la directrice de recherche. « Chez la souris, nous avons constaté que la tumeur grossit moins rapidement. Avec l’Apavar, il y a une augmentation des lymphocytes T, qui ont un grand rôle dans la réponse immunitaire adaptative, ainsi qu’une hausse des cellules tumorales mortes. » Au-delà de ces résultats qu’il faut confirmer en élargissant l’étude, la collaboration entre Hastim et l’équipe dijonnaise pourrait également permettre de développer une technologie de suivi de la réponse immunitaire.

Des pistes de recherche qui renforce les convictions de Nicole Rouquet dans ce biomédicament. « Il n’est pas spécifique à un cancer donné, puisque c’est le mécanisme général qui est ciblé. Par ailleurs, on peut repréparer des doses en cas de rechute, il est efficace sans effet secondaire, pour un coût quatre à six fois inférieur à un traitement classique. » Par ailleurs, il permettrait une prise en charge personnalisée du patient puisque chacun des biomédicaments serait conçu à partir de sa tumeur. La fondatrice d’Hastim, optimiste, envisage une mise autorisation de mise sur le marché d’ici à 5 ans. Un nouvel espoir dans ce combat essentiel contre le cancer.

Paul Périé

Sur la photo : Nicole Rouquet, fondatrice de la biotech toulousaine Hastim, à droite, et Carmen Garrido, directrice de recherche à l’Inserm de Dijon, à gauche. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.