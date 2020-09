Manifestations sociales à Toulouse : « La colère du pays ne se traduit pas encore dans la rue »

La place Arnaud-Bernard écrasée par le soleil n’a pas été envahie de manifestants ce jeudi 17 septembre au matin. La première journée de mobilisation sociale de la rentrée 2020 n’a pas fait vraiment le plein, avec 2000 à 3000 personnes. Ce que déplore Fabien, syndicaliste CGT à La Poste : « Il n’y a pas assez de monde. La situation sanitaire est très complexe pour mobiliser. Il y a une colère dans le pays qui ne se traduit pas encore dans la rue. Pourtant, les grandes entreprises ont bénéficié de milliards d’aides et on attend toujours qu’on nous redonne du pouvoir d’achat. »

Les soignants toujours très inquiets

Quelques mètres plus loin, Julien, syndicaliste CGT qui travaille à l’hôpital des enfants de Toulouse, veut faire entendre la colère des soignants : « Rien n’est réglé. Le Ségur de la santé a été très décevant. Nous sommes toujours en sous-effectif alors que la situation sanitaire est préoccupante. Quand on demande des embauches, on nous rit au nez. » Il y aurait pourtant tant à faire selon le syndicaliste : « On est face à un système qui s‘affaiblit. Des hôpitaux comme le CHU de Toulouse souffrent de très fort taux d’endettement. C’est très préoccupant », s’alarme Julien.

Julie, éducatrice spécialisée dans une structure en lien avec un hôpital psychiatrique, est encore plus inquiète : « Le système psychiatrique français est dans un état catastrophique. Nous sommes mauvais dans les classements internationaux. Adeline Hazan, l’ancienne contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, a dénoncé plusieurs fois la situation. On est vraiment oublié. » Lorsqu’on lui demande comment elle évalue la mobilisation du jour, elle rit un peu jaune sous son masque : « On est 10.000 ! Non, vous voyez bien, nous ne sommes pas nombreux mais j’y crois, je vais à toutes le manifestations. Je voudrais quand même m’adresser à ceux qui applaudissaient le travail des soignants à leurs fenêtres : "Ne vous trouvez pas d’excuses, venez avec nous !" », exhorte l’éducatrice.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Entre 2000 et 3000 personnes ont manifesté dans les rues de Toulouse contre les suppressions d’emplois et pour une revalorisation des salaires. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco