Pierre-André Durand, préfet d’Occitanie et de Haute-Garonne, a remis le 29 mars, le label « Entreprise du patrimoine vivant » à trente-cinq entreprises occitanes venant des treize départements de la région. Luc Lesénécal, président de l’institut national des métiers d’arts (INMA), était présent pour l’occasion.

En France, plus de 1400 entreprises ont obtenu cette distinction, dont cent en Occitanie. Les lauréats reçoivent des avantages, comme un crédit d’impôt ou un soutien pour promouvoir leur société en France et à l’étranger par l’INMA et Business France. En Haute-Garonne, les lauréats sont Empreinte signalétique, de Sainte-Foy d’Aigrefeuille, La Briqueterie Capelle, de Grepiac, et L’application du bois, de Toulouse. La liste des autres lauréats est disponible en ligne.

Créé en 2005, le label « Entreprise du patrimoine vivant » (EPV) est un label de l’État mis en place pour distinguer des entreprises françaises artisanales et industrielles aux savoir-faire rares et d’exception.