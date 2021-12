La région Occitanie lance une filière biothérapie innovation

La Région Occitanie et Ad’Occ ont lancé jeudi 9 décembre 2021 une filière biothérapie pour soutenir l’innovation et contribuer à l’autonomie industrielle régionale, notamment dans le secteur de la santé. La présidente Carole Delga déclare vouloir que l’Occitanie « figure parmi les leaders français et européens dans le domaine des biothérapies ». Ainsi, elle annonce que la région « accompagnera des projets structurants et emblématiques sur tout le territoire ». L’Occitanie serait la « première région française » en matière de dépenses R&D, en y consacrant 3,5 % du PIB régional. Les biothérapies représentent 106 structures et 10.000 emplois locaux.

Le Conseil régional subventionne déjà certains projets, de 150.000 à 3 millions d’euros. En Haute-Garonne, Evotec a implanté une usine de productions de bio-médicaments et de vaccins. La région lui accorde trois millions d’euros de subventions – en plus d’un prêt – pour un projet de création de deux lignes de productions et 135 emplois. À terme, la société allemande table sur 255 emplois supplémentaires potentiels. Dans l’Hérault, Ciloa développe un arsenal thérapeutique pour traiter les cancers et maladies infectieuses, basé sur les exosomes. L’entreprise a reçu 300.000 euros de subventions.