La société toulousaine Abeilles Editions mise sur les jeux de société éducatifs

Pour se démarquer dans le secteur très concurrentiel du jeu de société, l’entreprise Abeilles Éditions mise sur les jeux éducatifs sur la santé. Depuis 2003, cette entreprise installée à Labège propose des jeux pour des enfants de 3 à 12 ans, avec pour objectif d’apprendre aux enfants les bons réflexes pour leur santé tout en s’amusant. Si le premier jeu lancé par la société toulousaine était axé sur les gestes qui sauvent et les accidents domestiques, Abeilles Éditions a su, au gré des années, se diversifier avec des jeux abordant des sujets comme l’alimentation, l’activité physique, la sécurité routière, l’environnement… Pour les fêtes de Noël, la PME vient de rééditer deux jeux : Aventuriers en plein air et Monstres et bobos.

« Quand le fondateur de l’entreprise a lancé le premier jeu en 2003, sur les gestes qui sauvent grâce à un ami secouriste, il n’existait rien de ce genre dans le marché du jeu », raconte Sylvain Chapelle, chargé du développement commercial chez Abeilles Editions. « Baptisé Secouriste, il a été primé au concours Lépine et c’est à ce moment que nous avons lancé l’activité éditions de jeux en élargissant notre gamme. Nous avions une vraie demande du milieu scolaire qui voulait apprendre de façon ludique et pédagogique. C’est ce qui fait l’identité de notre branche édition de jeux. »

Réédition pour une modernisation du produit

Alors que les jeux éducatifs se concentrent souvent sur l’acquisition de nouvelles compétences scolaires ou sur la découverte du monde, Abeilles Éditions se démarque en abordant la santé de A à Z. Nutrition, sommeil, accidents domestiques, prévention contre les poux, une quinzaine de références sont ainsi disponibles. En rééditant deux de ses jeux, l’entreprise toulousaine modernise ses produits, avec une version plus complète. « La réédition porte sur les règles avec trois niveaux de jeux, pour mieux suivre la progression de l’enfant et sa connaissance du jeu, et devenir ainsi 100% coopératif », précise Sylvain Chapelle. « Nous nous appuyons sur les retours des utilisateurs pour donner toujours plus de plaisir aux joueurs et de contenu qualitatif. Les jeux sont conçus pour accompagner l’enfant tout au long de son développement avec des titres adaptés aux enfants de 3 à 12 ans. »

Abeilles Éditions imagine ses jeux avec les conseils des pompiers, médecins, nutritionnistes ou encore des associations comme la Croix Rouge Française. Leurs produits sont disponibles à la vente sur leur site et dans quelques pharmacies, notamment en Bourgogne. La société toulousaine vend environ 5000 boîtes de jeux par an. Toutes activités confondues, elle affiche un chiffre d’affaires de plus d’un million d’euros en 2019, la branche éditions pour le jeu représentant moins de 100.000 euros.

Julie Rimbert

Sur la photo : Sylvain Chapelle, chargé du développement commercial chez Abeilles Éditions. Crédit : Abeilles Éditions.