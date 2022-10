La start-up toulousaine Selfcity révolutionne le métier de plombier

Après l’ouverture de deux enseignes à Toulouse, la société Selfcity, créée en mai 2019 et spécialisée dans le dépannage en plomberie de façon digitale, vient de lever 650.000 euros pour poursuivre son développement. Si elle axe son service sur la digitalisation, tant pour le suivi, l’aide au diagnostic que la planification des interventions, la start-up toulousaine embauche ses techniciens diplômés en CDI, avec pour volonté de contrer l’uberisation.

« L’idée n’est pas de mettre simplement en relation clients et plombiers, dont la plupart ne sont pas indépendants, mais d’apporter une réelle valeur ajoutée en organisant le service de l’intérieur, en recrutant nos propres salariés à temps plein », explique Chérif Mili, fondateur et dirigeant de Selfcity. « C’est un métier prenant où le plombier fait tout : les commandes, les prises de rendez-vous, les devis, les déplacements et les interventions. Nous gérons tout grâce à un logiciel en optimisant tout ce qui peut l’être : les trajets de nos plombiers dans la ville, le matériel nécessaire aux interventions, le temps d’attente des clients… Nos salariés n’ont qu’à se concentrer sur l’intervention et nous mettons leur bien-être au centre de notre démarche qualité. »

Particuliers et agences immobilières

Affichant 100 % de croissance par an depuis sa création, l’entreprise Selfcity compte aujourd’hui près de 4000 clients et vingt-cinq salariés, répartis dans les agences à Patte d’Oie et Jean-Jaurès. Près de soixante-dix agences immobilières travaillent également avec Selfcity. « Les agences immobilières qui font de la gestion locative apprécient notre réactivité, avec deux équipes de techniciens dédiées à ce créneau », précise Chérif Mili. « Dans les six mois à venir, la société prévoit le recrutement d’une dizaine de personnes, dont des plombiers. »

Pour économiser la facture énergétique, ses salariés se déplacent en scooters ou triporteurs électriques. Selfcity, qui met en avant la transparence de ses tarifs, va ouvrir en novembre une antenne à Bordeaux et ambitionne de mieux couvrir le territoire toulousain. En 2022, elle affiche un chiffre d’affaires de 1 million d’euros et vise les 2 millions l’an prochain.

Julie Rimbert

Sur la photo : Les salariés de Selfcity effectuent leurs interventions en véhicules électriques. Crédit photo : Selfcity.