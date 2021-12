La start-up toulousaine V21 mise sur le chanvre alimentaire

Convaincue par les bienfaits nutritionnels du chanvre, une Toulousaine de 35 ans a créé, fin 2020, la société V21 - en référence au 21 vendémiaire, jour du chanvre du calendrier révolutionnaire – afin de commercialiser ses produits à base de chanvre. Elle s’est associée avec le groupement d’agriculteurs Champs du Gers pour développer cette filière et proposer huile et graines.

« Quand j’ai amorcé ce projet il y a deux ans, j’ai fait des recherches sur le chanvre et j’ai constaté que la France était le premier producteur européen », explique Émilie Capel, la fondatrice de V21, qui œuvrait auparavant dans le secteur de la communication et du marketing. « Les bienfaits alimentaires du chanvre sont peu connus mais j’ai décidé de me lancer dans ce secteur où tout est encore à faire. J’ai toujours eu l’envie d’entreprendre et ce projet a du sens avec mes convictions de consommer local et de respecter l’environnement. J’ai été rencontrer ces agriculteurs du Gers qui ont accepté de planter quatre hectares de chanvre pour lancer la production. »

Une graine au goût de noisette

Une première récolte de près de trois tonnes a été faite en septembre, permettant ainsi à des artisans de transformer les graines en huile. La plante ne nécessite pas d’irrigation ni de pesticides. Sur le site internet de V21, il est aussi possible d’acheter des graines de chanvre entières ou décortiquées, à incorporer dans des recettes. Certains chefs, comme le Toulousain Yannick Delpech, utilisent déjà le chanvre, réputé pour avoir une saveur de noisette, dans ses recettes. « Depuis six mois, je propose dans mon restaurant un pain noir avec des graines de chanvre », précise l’ancien chef étoilé au Guide Michelin. « L’huile de chanvre est aussi intéressante à travailler sur des carpaccios ou de la viande blanche, car elle donne un goût mentholé, poivré. Je suis toujours intéressé par des produits originaux qui apportent quelque chose gustativement et qui sont produits localement. »

Pour faire connaitre ses produits, la société les commercialise auprès d’épiceries fines et de magasins bio. « Je participe à beaucoup de salons professionnels et on voit qu’il y a un engouement autour du chanvre alimentaire mais tout reste à construire sur ce nouveau marché », confie Émilie Capel. Après avoir testé le marché cette année, sa fondatrice projette d’installer l’an prochain une unité de transformation, près des champs de production du Gers et d’investir dans des machines à la fin de cette année.

Julie Rimbert

Sur la photo : Émilie Capel, fondatrice de la société V21, propose des produits à base de chanvre comme de l’huile et des graines à incorporer dans des recettes de cuisine. Crédit : Spatule Prod.