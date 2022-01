Labatut Group : Julien Larran nommé directeur général

Labatut Group, spécialisé dans le transport, la logistique et la distribution, annonce la nomination de Julien Larran au poste de directeur général.

Diplômé d’un Master Supply Chain et Système d’information, Julien Laran débute sa carrière au sein de Daher Group, avionneur et équipementier industrie et services. Il rejoint ensuite l’entreprise ATR, spécialiste de la conception, la fabrication et le support d’avions régionaux turbopropulseur. Il poursuite son parcours professionnel avec une nouvelle expérience dans l’entreprise suisse Bobst, fournisseur de machines et de services pour l’industrie du packaging.

Labatut Group est une entreprise familiale fondée en 1920 par Pierre Labatut. Elle est actuellement présidée par son arrière-petite-fille Jennifer Labatut-Darbas. Elle emploie aujourd’hui 700 collaborateurs qui opèrent partout en Europe.