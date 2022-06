Le Comex40 de Haute-Garonne veut séduire la jeune génération d’entrepreneurs

Créer « un incubateur d’idées et un accélérateur d’actions avec la fougue de la jeunesse entrepreneuriale ». Voici le but du Comex40 de Toulouse. Le Mouvement des entreprises de France (Medef) haut-garonnais lance, pour cela, une version départementale du Comex40. Pierre-Olivier Nau, le président du syndicat patronal au niveau départemental, souhaite regrouper « les jeunes entrepreneurs de moins de 45 ans pour qu’ils puissent échanger et développer ensemble de nouvelles actions à l’échelle locale ».

D’après Stéphane Carcenac, associé de Carmine Capital, qui partage la présidence de ce nouveau Comex40 avec la présidente Jennifer Labatut, par ailleurs présidente de Labatut Group, l’objectif est de « moderniser le monde entrepreneurial à travers un service de proximité qui puisse saisir les préoccupations et les inquiétudes de cette nouvelle génération ».

Encourager « la jeune génération de dirigeants »

Selon Stéphane Carcenac, « le contexte académique actuel éloigne les jeunes de l’entrepreneuriat ». Pour pallier les manques du système d’éducation et de formation, le Comex40 veut familiariser les jeunes actifs avec le fonctionnement du syndicat patronal. Afin de répondre « aux incertitudes de cette jeune génération effrayée par les risques de l’entrepreneuriat », les membres du Comex40 se rendent dans les collèges et lycées.

Un Comex « représentatif de l’entreprenariat local »

Les quinze à vingt entreprises membres ont différents statuts : PME, TPE, start-up et auto-entrepreneur. Pour que ce Comex soit « une représentation diverse et équilibrée de l’entreprenariat local », elles viennent également de secteurs variés : commerce, service, artisanat, juridique… Une fois par mois, celles-ci se rencontreront pour « former un groupe de travail qui agira sur les grands enjeux locaux », tels que l’éducation, le recrutement ou la transition écologique. Après la réflexion, vient l’action. Pour « promouvoir les projets liés à la santé », des tombolas sont par exemple organisées afin de lever des fonds pour l’institut Saint-Jacques du CHU de Toulouse.

Valentine Marchou

Sur la photo : Stéphane Carcenac, président délégué du Comex40, et Jennifer Labatut, présidente du Comex40. - Crédit : Comex40.