Logistique. Trois nouveaux directeurs au sein du groupe Labatut

Le groupe de transport et de logistique haut-garonnais Labatut annonce la nomination de trois niveaux directeurs : Kiomi Matonnier au poste de directrice marketing et communication, Bruno Bourgeois comme directeur sûreté et sécurité et Mickaël Richaud à celui de directeur administratif et financier. Les deux premiers postes sont des créations au sein de l’entreprise.

Après un master en marketing au sein de l’école Montpellier Business School, Kiomi Matonnier a forgé son expérience au sein de grands groupes de l’industrie cosmétique pendant près de dix ans, tels que le Groupe Rocher, Beiersdorf et plus récemment Pierre Fabre. Bruno Bourgeois a passé dix-huit ans au sein de la gendarmerie où il a assuré de nombreuses fonctions jusqu’à la protection rapprochée du chef de l’État-Major de l’Armée de l’air et des délégations étrangères en France pendant leur séjour. Il a par la suite travaillé au sein du Groupe LVMH ou comme consultant pour des grands groupes internationaux comme Samsung.

Mickaël Richaud, de son côté, a intégré l’entreprise EY (ancien Ernst & Young) à Lausanne en tant qu’auditeur financier à la suite d’un Master en finance internationale et finance d’entreprise, avant de rejoindre le prestigieux Groupe Richemont, 3e groupe de luxe mondial .