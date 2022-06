Le Bàcaro, nouveau locataire du Mas des Canelles pour cet été

Le Mas des Cannelles situé à Castanet-Tolosan ouvre une nouvelle saison estivale. La société d’événementiel Miharu qui gère le lieu à choisi comme locataire, le restaurant et bar à vin toulousain le Bàcaro [1] pour s’occuper de son restaurant estival les Colocs. Ce sont donc les jeunes chefs Maxime Tranier et Gaspard Fayolle qui seront aux fourneaux de juin à septembre 2022. Des concerts et des DJ sets seront à suivre au fil de l’été. Plus d’informations en ligne.