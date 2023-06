Partenaire du Bikini, le Crédit Agricole Toulouse 31 veut séduire davantage les jeunes

C’est dans un cadre loin d’être anodin que le Crédit Agricole Toulouse 31 donne rendez-vous à la presse. Quoi de mieux que le Bikini [1], salle de concerts toulousaine mythique particulièrement prisée de la jeunesse pour parler de ses offres dédiées aux 18-30 ans. Attirer des clients jeunes est « une priorité très forte » de la caisse locale du Crédit Agricole. « 50 % de notre conquête annuelle de nouveaux clients doivent être tournés vers la jeunesse. Aujourd’hui, nous avons environ 35.000 jeunes de 18 à 30 ans parmi nos clients », affirme Christophe Winckel, directeur de la relation client. « Il y a, sur le territoire toulousain, plus de 140.000 étudiants. Les moins de 30 ans représentent environ 40 % de la population locale, c’est un enjeu important de les attirer », complète Nicolas Mauré, le président du Crédit Agricole Toulouse 31. Pour séduire la nouvelle génération, « la communication sur les réseaux sociaux va être renforcée », notamment sur TikTok et Instagram.

Au niveau ressources humaines, la jeunesse est aussi une priorité. « Sur les cent-cinquante nouveaux collaborateurs embauchés, la majorité (sept sur dix) a moins de 30 ans. En 2022, nous avons accueilli cinquante-cinq stagiaires et soixante-treize alternants. L’objectif est d’embaucher le plus d’alternants possible ensuite », explique Agnès Coulombe, directrice générale adjointe de la banque. Les jeunes recrues sont d’ailleurs réunies dans l’entreprise au sein d’un Club où ils sont notamment sollicités pour donner leur avis sur les offres conçues pour la jeunesse.

Une offre de caution immobilière à partir de cet automne

Parmi les offres consacrées aux 18-30 ans, la plateforme en ligne Youzful, qui fête ses deux ans, répertorie offres d’emploi et de logements. Une initiative couplée à l’organisation de job dating au fil de l’année [2]. Christophe Winckel a aussi mis en avant deux offres plus récentes. Tout d’abord le Pass Jeunes, « offre à 15 euros qui comprend une carte Gold Premium et une assurance habitation ». Et, enfin, la banque se propose d’être la caution immobilière de ses jeunes clients dont les parents ne pourraient pas assurer ce rôle. L’accès à cette initiative, qui doit être lancée à l’automne, sera gratuite.

La banque assure que son dispositif devrait être « accepté très largement » par les propriétaires, contrairement à certains dispositifs de cautions solidaires publics parfois refusés. « Nous sommes une banque solide et sérieuse. Notre soutien à un dossier va avoir un poids fort », promet le directeur de la relation client.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Le Crédit Agricole Toulouse 31 est partenaire du Bikini, lieu culturel de Ramonville prisé de la jeunesse qu’elle veut attirer vers ses offres. La banque soutient sa programmation Les Curiosités. Crédit : archive Hélène Ressayres - ToulÉco.