La CCI de Toulouse organise son forum économique le 14 septembre prochain autour du thème : Doit-on se réinventer pour réussir ? Face à la crise économique, les entreprises ont été obligées de se réinventer, d’imaginer de nouvelles façons de travailler et de s’ouvrir à de nouveaux marchés. Transition écologique, circuits courts, Made-In France : comment continuer d’accélérer dans ces domaines ? Comment concilier transformation et relance économique ? Chefs d’entreprise, startuppers et autres acteurs économiques tenteront de répondre à ces questions. Inscriptions ouvertes.

10e édition du Forum Économique de Toulouse, Casino Barrière de Toulouse,

18 Chemin de la Loge à Toulouse, le mardi 14 septembre 2021, de 8h30 à 12 heures.