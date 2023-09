Le Medes cherche douze nouveaux volontaires pour aider la recherche spatiale

Après une première session au printemps 2023, la clinique spatiale de Toulouse (Medes), située à Rangueil, lance le recrutement de douze nouveaux volontaires pour la seconde phase de son étude « Brace » [1] sur l’apesanteur. Elle se déroulera de février à mai 2024. Objectif : préparer les futurs vols spatiaux habités et notamment les expéditions vers Mars, en testant la gravité artificielle associée à la pratique du vélo-couché comme méthode de prévention aux effets néfastes de l’apesanteur sur le corps humain.

Pour avoir une chance d’être sélectionné, chaque candidat doit réunir un grand nombre de critères : entre autres, être un homme de 20 à 45 ans, en bonne santé, sportif, non-fumeur, avec un IMC compris en 20 et 27 et réussir une batterie de tests physiques, médicaux et psychologiques. Surtout, les participants devront accepter de passer deux mois entièrement alités, sans voir leurs proches. Seul le téléphone portable sera autorisé. Au total, l’hospitalisation durera 88 jours avec en contrepartie une indemnisation de 18.000 euros (4500 euros par an pendant quatre ans).