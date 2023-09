Après avoir frôlé la faillite, le Toulouse Olympique XIII sort la tête de l’eau

Petit cousin du Stade Toulousain, le Toulouse Olympique XIII ne dispose pas des mêmes moyens humains et financiers. Accusant un déficit de plusieurs centaines de milliers d’euros, le club de rugby à XIII aurait bien pu couler si ses repreneurs n’avaient pas mis la main a la poche, aidés dans leur sauvetage par les collectivités locales : toutes sont venues à la rescousse de leur club ami et partenaire, « historique et emblématique » de la Ville rose.

« Pour éviter un dépôt de bilan que personne ne veut », le Conseil départemental de Haute-Garonne versera une aide exceptionnelle de 70.000 euros. Elle s’ajoute à une précédente contribution du CD31, du même montant, en décembre dernier. La Région Occitanie, qui salue un plan de reprise « réfléchi et ambitieux », s’est elle engagée à apporter 50.000 euros. Enfin, Laurence Arribagé, conseillère municipale et métropolitaine au Sport, confirme que la Ville de Toulouse votera une aide de 110.000 euros au TO XIII ce vendredi 30 septembre pendant le conseil municipal. Soit 230.000 euros au total apportés par les collectivités.

Une montée qui peut tout changer

Mais comment en est-on arrivé là ? Le repreneur Olivier Dubois, en passe de prendre la tête du club, devrait être en mesure de présenter son analyse de la situation - et surtout sa nouvelle stratégie - d’ici quelques semaines. Concernant la gouvernance passée, plusieurs élus s’accordent à mentionner « des choses à revoir » dans la gestion financière et le modèle économique de l’entreprise rugbystique : membre du championnat anglais, le budget du club est plombé notamment par des frais de déplacements faramineux puisque l’équipe joue un match sur deux outre-Manche.

« Les montées-descentes, c’est très difficile, je ne les incrimine pas mais il faut être vigilant », souligne Kamel Chibli, vice-président du Conseil régional dédié aux sports. Car aux problèmes de transport s’ajoutent ceux des résultats sportifs : relégué en août 2022 après une mauvaise saison, le TO XIII espère retrouver cette année sa place en première ligue. « Avec les primes et les droits télé, la montée peut tout changer », renchérit Laurence Arribagé. Pour cela, le TO XIII devra remporter ses deux prochains duels décisifs, à commencer par la demi-finale du Championship qui se jouera à domicile samedi 7 octobre au stade Ernest-Wallon.

Marie-Dominique Lacour

Illustration : Crédits Rémy Gabalda/ToulÉco.