Le Tarnais Pierre Fabre prend le contrôle d’une société drômoise

Pierre Fabre Invest, la filiale d’investissement dédiée du groupe tarnais Pierre Fabre, a annoncé récemment, une prise de participation majoritaire dans le capital de l’entreprise Ladrôme (Drôme).

Créée en 1999, Ladrôme est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d’aromathérapie et de phytothérapie à base de plantes issues de l’agriculture biologique. Les fondateurs et actionnaires historiques de Ladrôme demeurent au capital de la société, dont la direction générale a été confiée par le nouveau conseil d’administration à William Colin, directeur des opérations depuis 2009.

Ladrôme est historiquement implantée dans le circuit des magasins bio. L’entreprise est par ailleurs adhérente du mouvement « 1 % pour la Planète ». Elle reverse ainsi 1 % de son chiffre d’affaires à des associations œuvrant pour la protection de l’environnement. Ladrôme réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 millions d’euros, principalement en France et en Belgique.

En 2020, Pierre Fabre a généré un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros, dont 65 % provenaient des ventes internationales.