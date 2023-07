Le Toulousain LR Vision déménage pour des locaux plus spacieux

LR Vision, fabricant notamment de la marque de revêtements de sol Résineo, a déménagé dans ses nouveaux locaux situés au sud de Toulouse. Ses nouveaux bâtiments font 4000 mètres carrés : 2760 mètres carrés sont réservés aux entrepôts (avec des espaces fabrication, logistique et formation pratique) et 940 mètres carrés dédiés aux bureaux, laboratoire, espaces de détente et salles de formation.

Ces nouveaux bâtiments de LR Vision représentent un investissement de 3,8 millions d’euros sur la partie foncière, complétés d’1 million d’euros d’investissements (avec le soutien de la Région Occitanie et BPI France).

L’entreprise toulousaine revendique « une croissance de 30% en moyenne depuis 10 ans ». Elle aurait « vu son volume de production doubler en l’espace de quatre ans ». En conséquence, ses effectifs auraient « plus que triplé en cinq ans, pour aujourd’hui atteindre quarante salariés ».

LR Vision recrute actuellement cinq personnes au sein de différents services (laboratoire, service commercial export, production, service logistique, etc.).