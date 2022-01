LR Vision invente des tours d’arbres en liège recyclé

Pour LR Vision, innovation et croissance vont de pair. La PME toulousaine a vu le jour en 2004, au sein de la pépinière Théogone de Ramonville, grâce à la volonté de deux docteurs en génie civil, Erik Ringot et Guillaume Lemaire. Elle emploie désormais trente-cinq salariés et affiche un chiffre d’affaires de 10,2 millions d’euros en 2021 (en hausse moyenne de 42 % par an depuis 8 ans).

« Nous avons mis au point, dans notre propre laboratoire, des revêtements de sols extérieurs perméables sous la marque Résinéo, et ils représentent aujourd’hui 85 % de notre activité », résume Guillaume Lemaire. « Mais, contrairement à certains de nos concurrents qui posent leurs produits, nous sommes exclusivement fabricants et organisme de formation et nous vendons en BtoB à des entreprises. »

20 % du chiffre d’affaires consacrés à la R&D

Dans ce secteur assez concurrentiel, LR Vision se distingue par le biais de la Recherche et Développement. « Nous simulons par exemple le vieillissement de nos produits et consacrons pas moins de 20 % de notre chiffre d’affaires à la R&D », indique le dirigeant.

La PME vient ainsi de mettre au point une nouvelle gamme de produits à base de liège recyclé dans le souci de diminuer l’empreinte carbone de ses matériaux. « Après deux ans de recherches et essais avec un panel de matériaux biosourcés, notamment des noyaux de fruits, nous nous sommes finalement positionnés sur le liège, qui répondait à nos attentes esthétiquement et du point de vue de l’usage. Le liège apporte un confort de marche et stocke moins de chaleur. Il répond parfaitement aux volontés des collectivités. Enfin, surtout, c’est une ressource disponible pour laquelle la filière est assez bien structurée. »

Une deuxième vie pour les bouchons

Pour fabriquer ce nouveau produit qui se coule comme un béton, LR Vision achète des granulats auprès d’entreprises spécialisées dans le recyclage de bouchons de liège, puis les mélange avec des granulats de marbres millimétriques récupérés lors de la fabrication de galets décoratifs et obtient un liant issu de son propre processus de fabrication.

Avec ces tours d’arbres en liège recyclé, LR Vision propose une solution alternative aux grilles métalliques, qui entourent traditionnellement les arbres en ville. « Le liège est deux fois moins cher et plus facile à nettoyer. Particulièrement perméable, il absorbe les eaux pluviales et diminue donc le coût de traitement des eaux dans le réseau collectif », assure le fabricant, qui ne compte pour l’heure aucun concurrent dans cette niche.

En pleine croissance, LR Vision, soutenue notamment par bpifrance et le réseau d’excellence Oseo, pousse les murs. L’entreprise vient d’investir 3,8 millions d’euros pour construire son nouveau siège social de 4000 m2 (contre 1400 m2 actuellement) à Escalquens. Le déménagement est prévu fin 2022.

Béatrice Girard

Sur la photo : Avec son associé Erik Ringot, Guillaume Lemaire (sur la photo), dirigeant de LR Vision, vient de mettre au point une nouvelle gamme de revêtement de sols perméables à base de liège. Crédit : Hélène Ressayres-ToulÉco.