Canal des Deux-Mers. VNF lance un appel à projets sur onze nouveaux sites éclusiers

L’opérateur Voies navigables de France a annoncé être ouvert à des propositions de projets sur onze nouveaux bâtiments et sites éclusiers au niveau du Canal des Deux-Mers [1]. Les offres doivent permettre de développer « de nouvelles activités économiques, culturelles et touristiques ».

Les bords du Canal des Deux-Mers comptabilisent déjà plus de quatre-vingts bâtiments consacrés à des activités économiques et culturelles. Néanmoins, VNF est en quête de nouveaux projets pour « contribuer à l’attractivité du canal ». Ces maisons éclusières peuvent être aménagées pour un tourisme d’itinérance rural et sportif, des auberges de nuit, des zones de repos, des restaurants. La thématique “Art de Vivre” peut également structurer les futurs projets pour un tourisme patrimonial et culturel. Les sites seraient alors consacrés à des galeries de savoir-faire artisanal, des initiations à l’œnologie ou bien des ateliers gastronomiques. Les projets artistiques seront également « bien reçus », assure VNF

Voies Navigables de France a mis en place un site internet entièrement dédié aux appels d’offres, exposant une vitrine des sites disponibles ainsi qu’un portail de dépôt d’offre en ligne. Les appels d’offres sont recueillis entre le 1er juin et le 1er aout 2022, les porteurs de projets peuvent tout aussi bien être des entités publiques ou bien des structures privées. Dès l’automne, de nouveaux sites seront disponibles.

Valentine Marchou