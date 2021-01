Occitanie. Le canal latéral et le canal de Montech à l’arrêt pour travaux

Du 4 janvier au 28 février 2021, le canal latéral à la Garonne et le canal de Montech à Montauban sont « en période de chômage ». Ce moment d’arrêt permettra d’effectuer les travaux lourds qui ne peuvent être réalisés canal en eau. L’objectif est aussi de limiter le plus possible l’impact sur les activités économiques et la navigation.

Les travaux menés sont très divers : réparation de portes d’écluses, travaux d’étanchéité et de maçonnerie, etc. On profite également de la vidange des biefs (un bief est pour rappel la zone du canal entre deux écluses) pour retirer les objets qui y ont été jetés. L’entretien et la restauration des ouvrages du canal sont réalisés par Voies navigables de France.