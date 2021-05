Occitanie. Le chocolatier Cémoi en passe de devenir belge

N°1 français du chocolat, le groupe familial Cémoi (Perpignan) pourrait être racheté par le chocolatier belge Sweet Products, propriétaire de Baronie Group et de Belgian Ice Cream Group. Un processus de négociation exclusive est enclenché depuis ce mardi 18 mai. L’objectif à terme : créer un acteur majeur du chocolat et de la confiserie en Europe et développer des positions significatives sur les segments à marques. « La complémentarité des deux groupes, tant au niveau de l’implantation de leurs sites de production que de la distribution géographique de leurs produits donnerait beaucoup de sens à la construction de ce nouvel ensemble », souligne Cémoi dans un communiqué de presse.

En effet, le groupe alimentaire catalan possède un total de quatorze sites de production, dont deux en Côte d’Ivoire. Cette implantation n’a pas échappé à Sweet Products, déjà implanté en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et au Royaume-Uni. Un moyen pour les deux groupes de développer les enseignes à l’international, tout en maîtrisant totalement la chaîne d’approvisionnement du cacao, de la fève aux produits finis. « Nous voulons avoir la maîtrise de l’ensemble de la chaîne logistique et les consommateurs veulent connaître l’origine du produit », précise le groupe belge. Ce nouvel ensemble représenterait un chiffre d’affaires de plus de 1,2 milliard d’euros, composé de plus de 5000 collaborateurs.

Une concentration de la concurrence

À 100% détenu par la famille fondatrice Poirrier, le groupe Cémoi avait évoqué son projet d’ouvrir son capital au premier trimestre 2021, afin de financer des investissements industriels et des croissances externes. Le secteur évolue actuellement dans un contexte concurrentiel concentré, avec le rachat en 2018 de Nestlé US par Ferrero, et celui du géant américain du chocolat Blommer par le japonais Fuji Oil. « Dans ce contexte, nous avons besoin de passer le braquet supérieur. Or, la structure capitalistique actuelle du groupe nous limite. Certains rachats ont été ratés car nous voulions garder 100% du capital. Et aujourd’hui, les cibles potentielles sont de plus en plus grosses », rappelait en septembre Patrick Poirrier, président de Cémoi, dans Les Échos.

Le groupe produit et commercialise 200.000 tonnes de produits de chocolats et de confiserie, et a réalisé un chiffre d’affaires de 750 millions d’euros en 2020.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Le groupe Cémoi possède un total de quatorze sites de productio. Crédits : Cémoi - DR.