Le fabricant de bennes à ordures ménagères Faun ouvre un SAV à Bouloc

Le fabricant de bennes à ordures ménagères Faun ouvre un centre de services SAV en Haute-Garonne, à Bouloc, en reprenant l’entreprise Bryn. Celle-ci se situe sur un terrain de 2250 mètres carrés couverts, proche de l’axe autoroutier des Deux Mers et distant de moins de 30 kilomètres de Toulouse et Montauban. Faun possède désormais huit centres de services en France.

Entreprise familiale à l’origine en 1922, Faun est devenu au fil des années un partenaire des collectivités territoriales et de l’industrie pour la collecte des déchets. Le groupe affiche un chiffre d’affaires de près de 100 millions d’euros et emploie environ 400 personnes sur ses deux sites de production de Valence (07), qui est aussi son siège social, et Lambesc (13).