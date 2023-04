Le financement de l’innovation en hausse selon Bpifrance Occitanie

Depuis sa création à la fin de l’année 2012 par le président de la République de l’époque François Hollande, Bpifrance se consacre à l’accompagnement des entreprises en train de naître ou qui se développe sur tout le territoire français. La banque publique d’investissement apporte une aide financière (à travers des prêts d’honneur, des garanties, etc.) mais aussi des conseils pratiques et techniques aux sociétés qui la sollicitent.

Dix ans plus tard, sa déclinaison régionale Bpifrance Occitanie fait le point. En une décennie, Bpifrance Occitanie revendique le soutien de 44.100 entreprises pour un montant de 17 milliards d’euros [1]. Celles-ci, à 70 % des TPE [2], seraient localisées dans tous les départements du territoire. Par ailleurs, l’Occitanie représenterait 7 % de ses financements de Bpifrance, soit l’équivalent de son poids dans le PIB national. L’an dernier, ce sont 5265 entreprises qui ont bénéficié d’une aide à hauteur de 1,8 milliard d’euros permettant de mobiliser au total 4,8 milliards de financements publics et privés.

Si l’on s’intéresse de manière plus fine à l’année écoulée, les financements de moyen et long terme seraient en baisse de 7 % par rapport à 2021, avec 701 millions d’euros injectés dans 558 entreprises pour financer leurs projets de développement. Les prêts sans garantie ont de leur côté connu une diminution de 17 % avec 225 millions d’euros décaissés en faveur de 484 projets. Ces baisses s’expliqueraient par « l’environnement macroéconomique difficile » (guerre en Ukraine, inflation, crise energétique, etc.) qui aurait pousser certaines entreprises à abandonner ou à décaler des projets structurants. Au contraire, le financement de l’innovation est lui en hausse de 41 %, selon Bpifrance Occitanie, avec 466 entreprises appuyées pour un montant de 382 millions d’euros. « C’est notamment le déploiement de France 2030 qui expliquerait ces bons résultats », assure-t-on au sein de la banque. En 2023, aider à la mise en place du plan d’investissements industriel et technologique de l’État va d’ailleurs demeurer « une des grandes priorités » de Bpifrance.

Transition écologique et partenariat avec la Région Occitanie

Autre axe de travail majeur pour Bpifrance, la transition écologique et énergétique. En 2022 en partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), elle a accordé 63 millions d’euros pour des "prêts Climat" [3]. Elle a également soutenu la réalisation de soixante-dix diagnostics environnementaux et énergétiques. L’organisme public a aussi accompagné des entreprises locales dans le recrutement de vingt-cinq volontaires territoriaux en entreprise (VTE) Vert [4].

Bpifrance Occitanie travaille souvent de concert avec la Région Occitanie. Sur les dix fonds d’investissements régionaux ou interrégionaux auxquels elle participe, cinq d’entre eux sont financés avec la Région. La banque publique d’investissement intervient notamment pour la constitution des prêts Rebond et Relance occitans (dotés respectivement de 30 millions et de 16 millions d’euros).

Matthias Hardoy

Sur la photo : Le siège de Bpifrance Occitanie. Crédit : Bpifrance Occitanie.