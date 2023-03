Le groupe Parera annonce le rachat de la société rhodanienne Ecartip

Spécialiste du domaine de la cartographie, le groupe Parera, basé à L’Isle-Jourdain, annonce le rachat de la société rhodanienne Ecartip, spécialisée dans la réalisation d’études cartographiques. Ecartip développe un chiffre d’affaires annuel de 4 millions d’euros et emploie quarante-six salariés.

Le groupe Parera, fondé en 1968, possède cinq agences en France métropolitaine et six agences à l’international et Dom-Tom (Réunion, Madagascar, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Côte d’Ivoire). Avec un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros et 750 collaborateurs, il accompagne ses partenaires et ses clients à l’échelle nationale et internationale.