Le livre et l’audiovisuel se rencontrent à Montpellier

Occitanie Livre & Lecture et Occitanie Films organisent une journée professionnelle, le 9 février prochain à Montpellier. Ces dernières années, l’essor des séries et des films a considérablement accéléré les ventes de droits audiovisuels. De nombreux éditeurs et éditrices s’intéressent à cette tendance et y voient à la fois l’opportunité de prolonger la vie des œuvres en même temps que de diversifier les revenus de leur structure.

L’objectif de l’événement est d’aider les maisons d’édition de la région à ouvrir leur catalogue vers l’adaptation audiovisuelle et de leur présenter le fonctionnement et les enjeux du secteur de l’audiovisuel en rencontrant ses acteurs. Programme détaillé en ligne. Entrée libre et gratuite mais sur inscription

Jeudi 9 février 2023. Journée « Des livres aux écrans », de 9 à 17 heures à la médiathèque Émile Zola de Montpellier.