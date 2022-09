Le cluster toulousain du numérique Digital 113 organise, le 6 octobre prochain, la huitième édition de son Green IT Day, sa journée d’échanges sur les meilleures solutions pour rendre le numérique plus écologique et responsable.

La thématique de cette année, qui pousse les acteurs à l’introspection, est la suivante : « Numérique responsable et durable, et si nous avions tout faux ? ». Inscription en ligne.

Green IT Day, le jeudi 6 octobre 2022, de 9h00 à 17h00, à la Cité de l’économie et des métiers de demain, Quartier Odysseum à Montpellier, 132 boulevard Pénélope.