Aude. Le port de Port-la-Nouvelle s’ouvre à des actionnaires privés

C’est une première pour un port de commerce en France. Le port de Port-la-Nouvelle va être géré par une société d’économie mixte à opération unique (Semop) public-privé. Le groupement d’entreprises Nou Vela sera l’actionnaire majoritaire (51%) de cette entité qui assurera, à partir de mai prochain, l’aménagement, l’exploitation, la gestion et le développement du port de commerce de Port-la-Nouvelle pour une durée de quarante ans.

Les élus régionaux - la Région Occitanie est propriétaire du port de Port-la-Nouvelle -, réunis le 11 décembre en commission permanente, ont voté la constitution de cette Semop. Nou Vela regroupe des entreprises de pointe du secteur des énergies renouvelables et des activités portuaires : les Belges Deme Concessions et Euroports Group BV, l’opérateur Qair (éoliennes offshore flottantes), le fonds financier Epico et la CCI de l’Aude. À ses côtés, la Région Occitanie, qui assurera la présidence du conseil d’administration de la Semop, sera présente à hauteur de 34%, et la Banque des Territoires à hauteur de 15%.

Repositionnement stratégique

Pourquoi le site de Port-la-Nouvelle, qui n’est pas un mastodonte méditerranéen (1,8 million de tonnes en 2020, au lieu de 79 millions pour Marseille), attire-t-il des grands groupes internationaux ? Le port audois « compte se spécialiser dans les éoliennes en mer flottantes et dans l’hydrogène vert », déclare Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. Un changement de cap, alors que le port est historiquement positionné sur l’import de pétrole et l’export de céréales (ce dernier trafic étant en chute libre depuis dix ans).

« Les nouveaux investisseurs belges sont intéressés par le potentiel de développement de Port-la-Nouvelle, qui peut servir de hub logistique entre la Méditerranée et l’Europe du Nord », glisse une source proche. La Semop reprendra les travaux en cours. Une première tranche, démarrée en 2019, prévoit la construction des digues d’un nouveau bassin et un quai de deux-cent cinquante mètres, qui doit accueillir à partir de 2021 les premiers flotteurs d’éoliennes en mer flottantes en Méditerranée. La seconde tranche, livrable pour 2024, prévoit deux nouveaux quais d’un tirant d’eau de 15,9 mètres, une jetée pour le déchargement des vracs liquides et des postes à quai permettant le démarrage des parcs commerciaux d’éoliennes en mer en 2025. Une zone logistique portuaire, reliée au réseau ferré national, est également projetée. La Semop a pour objectif de créer environ cent cinquante emplois dans le port, dont 5 à 10 % seront dédiés à l’insertion professionnelle.

Le port souhaite aussi se repositionner comme un pôle de vracs solides et de marchandises dans l’hinterland de Toulouse, et comme un pôle de vracs liquides, en développant l’acheminement de biocarburants et des carburants de nouvelle génération. Des projets industriels liés à ces nouveaux trafics pourraient voir le jour, les investisseurs belges amenant leur réseau international et leur expérience dans la gestion de terminaux portuaires.

Concernant le port de pêche et de plaisance, la Région Occitanie attribue une délégation de service public à la CCI de l’Aude, associée à Alenis, la société d’aménagement du Grand Narbonne.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Le site de Port-La-Nouvelle va s’ouvrir aux actionnaires privés. Crédit : DR.