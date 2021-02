À Toulouse, le resto Foudie mise sur la livraison ou le retrait

Dans ce restaurant, la cuisine est cosmopolite et les plats ne sont pas consommés sur place. En lançant Foudie le 4 décembre dernier, ses responsables parient sur un nouveau concept avec un établissement 2.0, axé sur la livraison et la vente à emporter. Dans ce restaurant, pas de table ni de serveur, juste une grande cuisine où huit cuisiniers s’agitent pour répondre aux commandes.

Installé en bas de l’avenue Camille Pujol, Foudie livre dans un rayon de 3 kilomètres, par le biais de la plateforme UberEats. Ils sont six associés à avoir créé Foudie, dont trois appartiennent au groupe toulousain All for You, qui possède plusieurs restaurants à Toulouse, dont Ma Biche sur le Toit et La Compagnie Française. Un projet né avant le confinement du printemps avec pour objectif de diversifier l’offre et que la crise sanitaire a accéléré, remettant en question la manière de consommer des Toulousains.

Sept cuisines proposées



« Le premier confinement a confirmé notre envie de nous lancer et, dès le déconfinement, nous avons cherché des locaux », raconte Félix Fiorio, l’un des six associés de Foudie. « La livraison d’un repas est entrée dans les mœurs, les clients ont changé leur façon de consommer mais ce qui est vraiment nouveau, c’est de proposer plusieurs concepts culinaires dans le même établissement. » Toutes les viandes de ce resto digital proviennent de la boucherie Maison Lascours.

Foudie propose sept formules de cuisine différentes : Smash (burgers), Yalla (Sharwarma), Mami Umami (japanese street food), Vlad (Canada), Bibi (apéro cave), Sumo (Japon) et Douiche (american street food). « Nous enregistrons actuellement quatre-vingts à cent-cinquante commandes par jour, c’est un concept qui marche bien », détaille Félix Fiorio, qui vise 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires cette année. « Nous souhaitons ouvrir trois autres Foudie d’ici fin 2022 dans des villes du grand sud. »

Julie Rimbert

Sur la photo de une : Félix Fiorio, responsable du restaurant à emporter Foudie.

Dans l’article : Un exemple des plats proposés par ce restaurant où l’on ne s’attable pas. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.